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Giriş Tarihi: 26.12.2023

‘Mucize eseri hayatta kaldım’

Patronunun tacizine dayanamayıp 5. kattan atlayan ve ölümden dönen Esma Güleser T. , zorlu bir süreç sonunda hayata tutunduğunu söyledi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
‘Mucize eseri hayatta kaldım’
Konya'da, 29 Haziran'da yaşanan olayda, patronu olan inşaat firması sahibi İbrahim Gökay Ganioğlu'nun (36) tacizlerine dayanamayarak canına kıymaya çalışan Esma Güleser T., SABAH'a konuştu.



Olayın üzerinden 6 ay geçmesine rağmen tedavi süreci devam eden genç kız, "Ben onu bir ağabey olarak gördüm. Ama gün geçtikçe hareketleri değişmeye başladı. Hem fiziki hem de sözlü olarak beni taciz etti. Ben reddettikçe şiddete başvurmaya başladı. Aileme zarar gelebilir diye darplarına göz yumdum. Yaşadığım hiçbir şey benim suçum değildi. Şans eseri hayattayım. Küçüklükten beri hedefim hep tıp okumaktı. Bunu yapabileceğimi biliyorum. Özellikle bu olaydan sonra daha çok istiyorum. Başka Esma'ların hayatına dokunmak istiyorum. Benim başıma gelenler başkalarının başına gelmesin" ifadelerini kullandı.

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‘Mucize eseri hayatta kaldım’
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