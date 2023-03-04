Mucize eseri kurtuldular, 25 gün sonra buluştular! “Kızımla doya doya birlikte uyuyacağız”

Doğruer ailesi depreme Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki 5 katlı Çalışkanlar Sitesi'nin 2'nci katında yakalandı. Depremde karayollarında oto elektrik ustası olan baba ile çocukları Mevlüt (13) ile Kübra (5) hayatlarını kaybetti. Enkazda kalan anne Selime ile ailenin ortanca kızı Zümre, kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda 15 saat sonra kurtarıldı. Anne ve kızı, Hatay'daki ilk tedavilerinin ardından, ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Sol ayağı kolonun arasına sıkıştığı için yaralanan anne ile yine sağ ayağı molozların arasında kalan kızı, hastanede ayrı servislerde; yine ayrı odalarda tedavi gördü. Selime Doğruer, enkazdan kurtarıldıktan tam 25 gün sonra kızına kavuştu. Anne, kızını en sevdiği yaş pastayla karşıladı; pastayı hastane çalışanları getirerek, minik Zümre'ye sürpriz yaptı. Selime Doğruer de kızına çok sevdiği, ancak enkaz altında kalan oyuncak bebeğinin bir benzerini hediye etti.
Kızına kavuşan Selime Doğruer, "Deprem anında büyük bir korku ve panikle yataktan kalktık. Eşim, küçük kızımızı kucağına alıp, oğlumun elini tutup dışarı çıkmaya çalışırken bina aniden çöktü. Ben ve kızım enkazın altında onlardan ayrı düştük. Kolonlar, salondaki karşılıklı iki çekyatın üzerine düşünce bir boşluk oluştu, ancak her ikimizin ayağı betonun arasına sıkıştı. 15 saat sonra da bizi enkazdan kurtardılar" diye konuştu.
Doğruer, "Enkazın altında: orada mahsur kaldığımız süre içinde sürekli 'Allah'ım bizi buradan kurtar. Güç ve sabır ver' diye dua ettim. Enkazdan kurtulduk ama eşim ve iki çocuğumu kaybettim. Onların acısı hala taze. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Hastaneden kızımla birlikte el ele tutuşup, buradan çıkacağımız günü umutla bekliyorum. Günler sonra ilk kez kızımla birlikte uyuyacağım. Ailemden geriye bir tek o kaldı. Kızım benim hayattaki tek dayanağım" şeklinde konuştu.