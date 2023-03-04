Mucize eseri kurtuldular, 25 gün sonra buluştular! “Kızımla doya doya birlikte uyuyacağız”

Doğruer, "Enkazın altında: orada mahsur kaldığımız süre içinde sürekli 'Allah'ım bizi buradan kurtar. Güç ve sabır ver' diye dua ettim. Enkazdan kurtulduk ama eşim ve iki çocuğumu kaybettim. Onların acısı hala taze. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Hastaneden kızımla birlikte el ele tutuşup, buradan çıkacağımız günü umutla bekliyorum. Günler sonra ilk kez kızımla birlikte uyuyacağım. Ailemden geriye bir tek o kaldı. Kızım benim hayattaki tek dayanağım" şeklinde konuştu.