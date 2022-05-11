Mucize kaptan Türkiye’ye döndü! "Allah bağışladı"

Kaptan olarak görev yaptığı gemiden düştükten 66 saat sonra Bali açıklarında balıkçılar tarafından bulunan Erhan Seçkal, Türkiye'ye yurda döndü.

İngiltere merkezli bir şirkette birinci kaptan olarak görev yaptığı gemiden okyanusa düştükten 66 saat sonra Bali açıklarında balıkçılar tarafından bulunan 40 yaşındaki Türk vatandaşı Erhan Seçkal, Türkiye'ye döndü.





Endonezya'daki işlemlerin tamamlanmasının ardından Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Bali'den bu sabah saat 05.00 sıralarında yanında bir şirket yetkilisi ile birlikte İstanbul Havalimanı'na gelen Seçkal, seyahat belgesi ile geldiği için işlemlerinin tamamlanması için bir süre Pasaport Büro Amirliği'nde bekledi.





Seçkal, yaşadığı olayla ilgili olarak çok fazla konuşmak istemediğini belirterek " Olayı tam olarak hatırlamıyorum. Denize düştüm. Allah bağışladı. Ülkeme döndüğüm için mutluyum. Jakarta Büyükelçiliğimiz bana çok yardımcı oldu. Ülkeme döndüğüm için çok mutluyum. Devlet yetkililerine, Dışişleri bakanımıza Jakarta Büyükelçiliği çalışanlarına çok teşekkür ederim. Bana çok yardımcı oldu. Bir an önce aileme kavuşmak istiyorum. Ailemin yanına gidiyorum" dedi