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Giriş Tarihi: 19.2.2023 09:04 Son Güncelleme: 19.2.2023 09:33

Mucize kız Aleyna ailesinin depremde öldüğünü bilmiyor

Kahramanmaraş’ta, merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Atabey Apartmanı enkazından 248 saat sonra kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’in tedavisi, sevk edildiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde devam ediyor. Leğen kemiğinden Rektör Necdet Ünüvar, geceyi bilinci açık olarak geçiren ve genel durumu iyi olan Aleyna’nın, dün sabah leğen kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edildiğini, akşam da ağızdan beslenmeye ve su içmeye başlayacağını belirtti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Mucize kız Aleyna ailesinin depremde öldüğünü bilmiyor

Kahramanmaraş'ta, merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Atabey Apartmanı enkazından 248 saat sonra kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in tedavisi, sevk edildiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde devam ediyor.

SABAH'a konuşan genç kızın amcası Hüseyin Ölmez ise "Aleyna enkazdan çıktıktan sonra ilk sorusu 'annem ve babam nerede' oldu. Anne ve babası ile küçük kardeşi Miraç'ın vefat ettiğini söyleyemedim. 'İyiler, onlar da hastanede tedavi görüyorlar' diyerek umut verdik. Sağ olarak kurtulan 14 yaşındaki kardeşi Kıvanç ile görüştürdük. Enkaz altında bir şey yiyip yemediğini sordum. Hiçbir şey yemediğini söyledi.

KARDEŞİ, 4'ÜNCÜ KATTAN ATLAMIŞ

Küçüklüğünden beri çok güçlü bir çocuktu. Bunu da uzun süre enkaz altında hayatta kalarak gösterdi. Bir yandan Aleyna'nın kurtulmasına seviniyoruz. Bir yandan kayıplarımız için üzülüyoruz. Paramparçayız. Yeğenim Kıvanç ise deprem esnasında 4. kattan aşağı atlayarak kurtulmuş. Binanın dış cephesinden dökülen yalıtım parçalarının üzerine düşmüş. Betona ve toprağa göre daha yumuşak zemine düştüğü için hayatta kalmış" dedi.

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Mucize kız Aleyna ailesinin depremde öldüğünü bilmiyor
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