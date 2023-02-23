Haberler Yaşam Haberleri Mucize kız Aleyna, Sabah’a konuştu: Mücadeleden vazgeçm
Giriş Tarihi: 24.2.2023

Mucize kız Aleyna, Sabah’a konuştu: Mücadeleden vazgeçm

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Mucize kız Aleyna, Sabah’a konuştu: Mücadeleden vazgeçm
Kahramanmaraş merkezli depremlerde, tam 248 saat sonra enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, asrın felaketinin sembol isimlerinden biri oldu. Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavisi devam eden ve sağlık durumu iyiye giden Aleyna, SABAH'a konuştu. Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da ziyaret ettiği Aleyna, "Sayın Cumhurbaşkanımızın gelmesi ile kendimi iyi ve gururlu hissettim" dedi.




Hayatta kalmak için çok mücadele ettiğini vurgulayan, zorlu bir süreç yaşadığını belirten Ölmez, "Mücadeleden vazgeçmek istemedim. Herkes de bana destek çıkıp yardımcı oldu" dedi.




PSİKOLOG OLMASINI ÖNERDİ
Aleyna'nın teyzesi Güler Duman ise yeğeninin enkazdan kurtarılmasının mucize olduğunu yineledi. Duman, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeğenimin sağlık durumunu ile yakından ilgilendi. Geçmiş olsun dileklerini iletti. İleride ne olmak istediğini sordu. Psikolog olmasını önerdi" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Lütfü Savaş'ın pişkinliği pes dedirtti: Kentsel dönüşüm karşıtı mitingi inkar etti
İşte deprem provokatörü Gökhan Özbek ve 23 derece'nin kirli ilişki yumağı!
DEPREM SON DAKİKA: Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem
İbrahim, kardeşlerini kurtarıp kahramanca hayata veda etti... "Cennette görüşelim olur mu?"
11. katta esrarengiz 16 gün! Neden yardım istemedikleri merak konusu oldu: Anne-oğul böyle kurtarıldı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberi: Trabzonspor Avrupa'ya veda etti! Deplasmanda turu elimizden kaçırdık: 2 golümüz ofsayta takıldı...
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
Dava üstüne dava açıp halkı kışkırttılar! Akşener, kentsel dönüşümü böyle engelledi: Gürültü çıkardık ve durdurduk
Son dakika Galatasaray haberi: Wanda Nara, Mauro Icardi ile nasıl barıştıklarını açıkladı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Mucize kız Aleyna, Sabah’a konuştu: Mücadeleden vazgeçm
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA