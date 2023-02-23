Mucize kız Aleyna, Sabah’a konuştu: Mücadeleden vazgeçm

Kahramanmaraşmerkezli depremlerde, tam 248 saat sonra enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, asrın felaketinin sembol isimlerinden biri oldu. Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavisi devam eden ve sağlık durumu iyiye giden Aleyna, SABAH'a konuştu. Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da ziyaret ettiği Aleyna, "Sayın Cumhurbaşkanımızın gelmesi ile kendimi iyi ve gururlu hissettim" dedi.Hayatta kalmak için çok mücadele ettiğini vurgulayan, zorlu bir süreç yaşadığını belirten Ölmez, "Mücadeleden vazgeçmek istemedim. Herkes de bana destek çıkıp yardımcı oldu" dedi.Aleyna'nın teyzesi Güler Duman ise yeğeninin enkazdan kurtarılmasının mucize olduğunu yineledi. Duman, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeğenimin sağlık durumunu ile yakından ilgilendi. Geçmiş olsun dileklerini iletti. İleride ne olmak istediğini sordu. Psikolog olmasını önerdi" diye konuştu.