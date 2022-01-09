Mucize kurtuluş

BURSA'DA, 8. kattan dengesini kaybederek düşen genç kadın, zemine çakılmaya 10 metre kala bir balkonun çatısına takılı kalarak hayata tutundu. Olay, merkez Osmangazi ilçesinde yaşandı. 8. kattaki evinin balkonunda dengesini kaybeden Ç.Y. (37), balkon demirlerinden boşluğa doğru düşmeye başladı. Ç.Y., zemine çakılmaya 10 metre kala, apartmanın 3.katındaki balkonun çatısına düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç ile 3. kattaki balkona çıkarak sağlık ekipleri ile birlikte Ç.Y.'ye müdahale etti. Ç.Y., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İHA