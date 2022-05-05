Dünyanın birçok ülkesinde gemilerde birinci kaptan olarak görev yapan 40 yaşındaki Erhan Seçkal, 17 yıldır İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketi'nde çalışıyordu. Seçkal, şirkete ait 290 metrelik "Quorn" isimli yük gemisi ile ocak ayında sefere çıktı. Liberya bayraklı gemi, 29 Nisan'da Avustralya'dan Vietnam'a gitmek üzere açıldı. 27 Mayıs'ta tamamlanacak olan sefer, 2 Mayıs'ta Erhan Seçkal'ın gemide bulunamaması üzerine durduruldu. Gemi çalışanları ilk olarak Seçkal'ın kamarasına baktı. Ancak Seçkal, ne kamarasında ne de geminin ortak kullanım alanlarında bulunabildi. Seçkal'ın Bali'nin kuzeyinde denize düştüğü tahmin edilirken İstanbul'daki ailesi için endişeli bekleyiş başladı. Kaptan Seçkal'ın düştüğü belirtilen bölgede çalışmalar başladı.Endişe içinde bekleyen eşi Züleyha Seçkal, "Yaklaşık 4 yıl önce evlendik. Eşim uzakyol gemi kaptanı olarak görev yapıyordu. En son 2 Mayıs günü saat 02.53'te bana mesaj yoluyla 'Günaydın' yazdı. Ertesi gün gemide ve denizde olmadığı şeklinde bilgi geldi. Kaybolduğunu tahmin ettikleri bölge Endonezya'nın Cava Adaları tarafı. En son deniz aramalarının devam ettiği söylendi" dedi. Seçkal, "Gemi Liberya bayraklı bir gemi. Gemideki tek Türk benim eşim. Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan yardım istiyorum. 2 tane çocuğumuz var, 3 gündür ben yaşamıyorum" diye konuştu.Ailenin endişeli bekleyişi sürerken sevindirici haber geldi. Denizcilik Genel Müdürlüğü kaptanın denizde balıkçılar tarafından bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, "Ramazan Bayramı günlerinde denizde mucize kurtuluş. Liberya bayraklı Quorn isimli geminin kaptanı Erhan Seçkal'ın 02.05.2022'de Bali Adası'nın 30 mil kuzeyinde seyir halinde iken öğlen sularında gemide bulunmadığı fark edilmiştir. Endonezya RCC ve gemi tarafından yapılan arama faaliyetleri sonuçsuz kalırken, balıkçılar tarafından 2.5 gün sonra denizde bulunan ve hastaneye kaldırılan Seçkal'ın durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir" denildi. DHADIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk kaptan Erhan Seçkal'la ilgili açıklamalarda bulundu: "Vatandaşımız bu sabah (dün) bir balıkçı tarafından Bali açıklarında bulundu. Vatandaşımız gerekli tedavileri gördü. Durumu iyi. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra ülkemize geri dönecek."