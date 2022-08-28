Mucize kurtuluş

İstanbul Kadıköy'de 12 Aralık 2021 akşamı bir restoranda erkek arkadaşı Tolga Ergen (44) tarafından kafasına nişan alınarak alnından vurulan Demet S.'nin (38) şans eseri hayatta kaldığı ortaya çıktı. Masanın altında mermisini namluya verdiği silahla 20 santim mesafeden ateş eden Ergen, "Niyetim öldürme olsaydı karşımda oturuyordu. Başını hedef alıp ateş edebilirdim" diyerek özrü kabahatinden büyük bir savunmaya imza atsa da, Demet S.'nin telefonuna bakmak için eğilmesiyle kurşunun alnını sıyırdığı belirlendi. Demet S.'nin avukatları, olayın travmasını atlatamadığı ve tehdit aldığı için duruşmaya gelemediğini söyledi. Mahkeme, Demet S.'nin gelecek duruşmada Mağdur Destek Hizmetleri Müdürlüğü Adli Görüşme Odası'nda dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.