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Giriş Tarihi: 11.5.2022 16:33 Son Güncelleme: 11.5.2022 16:51

Mucize kurtuluş! Böylesi bir kazayı hafif atlattı!

ABBAS ÇAKAR
Mucize kurtuluş! Böylesi bir kazayı hafif atlattı!

Kocaeli Kartepe İlçesi Acısu mevkiinde meydana gelen trafik kazasında,   acele ederek karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın yayaya, panelvan bir araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile birkaç metre savrulan yayanın hemen ayağı kalkıp yürümeye devam etmesi ise herkesi şaşırttı.

Kartepe İlçesi Sapanca Yolu üzerinde bulunan Acısu Mahallesinde, öğle saatlerinde korkutucu bir kaza, şans eseri ucuz atlatıldı. Edinilen bilgilere göre Acısu ışıklar mevkiinde bir marketten çıkan ve acele ile yaya geçidinden geçmekte olan genç kadın, o esnada yolcu almak amacıyla bekleyen otobüs nedeniyle arkasından gelen aracı göremeyerek karşıdan karşıya geçmeye çalıştı.

Mucize kurtuluş! Böylesi bir kazayı hafif atlattı | Video

Tam bu esnada Sakarya istikametine gitmekte olan panelvan araç genç kadına çarparak birkaç metre savurdu. Yolda yuvarlanan ve kazanın şoku ile yolun kaşısına yürüyen yaya, herkesi şaşkına çevirdi. Bir otobüsün kamerasına yansıyan kaza görüntülerini izleyen ve kazayı görenler, "Bu kazadan kurtulması ve hafif yaralanması mucize" demekten kendini alamadı.

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Mucize kurtuluş! Böylesi bir kazayı hafif atlattı!
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