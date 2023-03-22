"Mucizem" Yusuf'u depremden de mucize kurtardı

Kahramanmaraş merkezli art arda yaşanan iki büyük deprem 10 kentte büyük yıkıma neden oldu. Depreme Adıyaman'da yakalanan Öztürk ailesi yaşadıkları kabus dolu dakikaları SABAH'a anlattı. Depreme uykuda yakalandığını belirten Aylin Öztürk; "Eşim deprem oluyor diye beni uyandırdı. Çocuğumu kucağına alarak salona doru yöneldim. Normal koşullarda benim yattığım odanın kapı mentşeleri bozuk olduğu için kolay kolay açılmaz. O gece her ne hikmetse kapının ardına kadar açıldığını gördüm. Salona çıkar çıkmaz sarsıntı daha da şiddetlendi. Beni ve oğlumu salonun ayrı köşelerine savurdu. Ben ayağımla çocuğumu kendime çektikten birkaç saniye sonra salon ortadan ikiye ayrıldı. Eğer oğlumu kendime çekmeseydim o yarıktan aşağı düşecekti. Onu bize allah bağışladı." diye konuştu.

ONLARI BİZE RABBİM GÖNDERDİ

6 katlı binanın yerle bir olduğunu belirten Öztürk; "Benim ayağım enkazda sıkıştı. Eşimin de sırtına ve koluna demir çubuklar battı. Bizim evin doğalgazı iyi ısıtmadığı için elektrikli ısıtıcı çalıştırıyorduk. Sarsıntı ile birlikte devrilen elektrikli ısıtıcı eşimin sırtına yapıştı. Tozdan göz gözü görmüyordu. Nefes dahi almakta zorlanıyorduk. Eşim ve ben saatlerce bağırıp yardım istedik. Sonradan komşu olduğunu öğrendiğim iki kişi gelip bizi bulunduğumuz yerden çıkardı. İrnsan komşularını tanımaz mı. O ana kadar o insanları hiç görmemiştim. Onları bize rabbim gönderdi. Öylelikle kurtulabildik." dedi.

İÇİMDEN BİR SES KALK BİLEZİKLERİ KOLUNA TAK DEDİ

Deprem öncesi TOKİ'nin sosyal konut projesinden kendilerine 3+1 daire çıktığını belirten Aylin Öztürk; "Peşinatı ödemek için bankadan 100 bin lira kredi çektik. Ayrıca arabamızı sattık. Arabanın parası ile kendime yatırım amaçlı iki bilezik aldım. Normal koşullarda bilezik takmayı sevmem. Beni rahatsız ediyor. O gece her ne olduysa içimden bir ses kalk bilezikleri koluna tak dedi. Bende bileziklerimi koluma takıp uyudum. Enkazdan bir tek onları kurtarabildik. Bankadan çektiğimiz 100 bin lira enkazın arasında kayboldu gitti" diye konuştu.

EŞİMİ ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARDILAR

Eşinin çalıştığı süper market tarafından ücretsiz izne çıkarıldığını bugün yarın da işten çıkarılabileceğini belirten Öztürk; "Başka hiçbir gelirimiz yok. Banka kredi tasitlerini 1 ay erteledi. Devlet yetkililerinden bu sürenin uzatılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BİR GÖZ ODA OLSUN BİZİM OLSUN

"Devletimizden ve hayırseverlerimizden tek bir isteğim var o da başımızı sokacak bir göz oda" diyen Öztürk: "Oğlum deprem sonrası enfeksiyon kaptı. Çok hastalandı. 1 hafta Afyon'da tedavi gördü. Devletin yaptığı 10 bin liralık yardımı oğlumun tedavisi için harcadık. 2 bilezikten başka hiçbir birikimimiz yok" dedi.

KÖTÜ BİR ŞEY OLACAĞI İÇİME DOĞDU

Muzaffer Öztürk (27) ise depremin olmasına birkaç dakika kala sanki birşey olacakmış gibi bir hisse kapılıp yataktan kakltığını söyledi. "İçime bir ürperti girdi." diyen Öztürk şunları söyledi: "Yatağın başında dinlenirken sallamaya başladı. Bebeği tuttuğum gibi eşime verdim ve kaçın dedim. Ben arkadan geliyordum. Bina olduğu gibi çöktü. Bizim apartman arka apartmana doğru devrildi. Dolabın üzerine ankastre eşyaları koymuştum. Eğer yataktan bir saniye geç kalkmış olsaydım o ankastreler benim başımı uçuracaktı. Daha sonra aklıma gelen ilk şeyi yaptım. Eşimin ve çocuğumun üstüne kapandım. 'Olacaksa bana olsun. Onlara birşey olmasın' dedim. Her yer toz duman içindeydi. Nefes almak bile zordu. 3 - 4 saat kadar bağırıp yardım istedim. Sağolsun komşularımız geldi bizi kurtardı. Önemli olan canımızın sağ olması. Giden mal bir şekilde geri gelir ama can gelmez. Allahıma bin şükür eşime ve oğluma birşey olmadı." diye konuştu.