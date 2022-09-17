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Giriş Tarihi: 17.9.2022

Mucizevi kurtuluş

Mucizevi kurtuluş
Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde evlerinin yakınında arkadaşlarıyla oyun oynayan 9 yaşındaki Ahmet D., sitenin etrafını çevreleyen korkuluklardan atlamaya çalışırken dengesini kaybetti ve sivri uçlu demir boğazına saplandı. Çığlıkları duyan çevredekiler, Ahmet'e yardım etmeye çalışırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri gelene kadar mahalle sakinleri tarafından sabit tutularak zarar görmesi engellenen küçük çocuğa, sağlık ekipleri oksijen verdi. İtfaiye ekipleri ise demir çubuğu aşağıdan bütün şeklinde keserek çocuğu sağlık ekiplerine teslim etti.



Önce Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet, daha sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Burada Prof. Dr. Harun Cansız'ın başında bulunduğu ekip tarafından ameliyat edilen Ahmet D., 2 gün yoğun bakımda, 1 gün de normal serviste kaldıktan sonra taburcu edildi. Prof. Cansız, "Demir boyundan kafa tabanına 15 santimetre girmiş. Bir-iki milimetre ile mucizevi şekilde kurtuldu" dedi.

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