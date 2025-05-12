Mucizeye tanıklık eden anneler anlattı! Rahmi alınacakken bebek sahibi oldu!

Anne Seden Özcan Üğüten: Çocuk sahibi olmak için hastaneye gittiğimizde rahmimin alınması gerektiğini öğrendim. Murat hoca miyomlarımı rahmimi koruyarak çıkardı. Tüp bebek tedavisi başlandı. Embriyo transferi sonrasında da gebelik haberini aldım. Beklenen gün geldiğinde ayaklarım yerden kesilmişti. Annelik benim için tarifsiz bir mutluluk. Çocuğumla birlikte büyüdüm. Tüp bebek meşakkatli, zor günlerden geçtik. Sevginin, mutluluğun, cefanın, sabrın adı ise annelik. Meme kanserini de çocuğum sayesinde atlattım. Umutlarınızı yitirmeyin.

"EN BÜYÜK SEVİNÇ 22 YIL SONRA GELDİ"



Anne Yeliz Koçoğlu: Evliliğin ilk yılının ardından bebek sahibi olmak istedik. Gebelik elde edemeyince doktorların kapısını çaldık. Çeşitli tedavilerin sonunda tüp bebek önerildi. 2 başarısız denemenin ardından vazgeçtik. 22 yıl sonra Murat hocayla tedaviye devam ettik. Bekleme süreci geçmek bilmiyor ama şimdi 2 evladım var. Hayatta en çok annelikten zevk aldım. Şükürler olsun. Anne adayları inançlı, sabırlı olup ümitlerini hiçbir zaman kaybetmesin.

"HAYATTAKİ EN GÜZEL DUYGU: ANNELİK"



Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Meltem Aksu Sönmezer: Bir kadının hayatı boyunca yaşamak isteyeceği ve yaşayabileceği en güzel duygu annelik. Anneliğin ordulara bedel gücü bulunuyor. Tüp bebek tedavisine başlayan hastalar yıpratıcı döneme girdiklerini biliyor. Bu yolda en önemli ihtiyaç psikolojik destek. Sonrasında sağlıklı yaşam koşulları oldukça önemli. Uyku ve beslenme düzeni sağlanmalı. Şekerden, katkı maddelerinden, hamur işlerinden olabildiğince uzak durulmalı. Akdeniz tipi beslenme şekli benimsenmeli. Haftada 2-3 gün spor yapılmalı. Hastalar, sağlıklı yaşam koşullarını benimsemeli. Doktoruna güvenmeli. İlk tüp bebek tedavisini başarı sağlama oranı en iyi laboratuar şartlarında, merkezlerde dünya çapında yüzde 50'yi geçmiyor. 9-10 tüp bebek tedavisi sonrasında gebelik elde ettiğimiz hastalarımız var.

Bazen toplum baskısı oluyor ama tüp bebek tedavisi utanılacak bir süreç değil. Hiçbir zaman vazgeçmesinler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Murat Sönmezer: Bazı kadınlar gerçekten büyük güçlükler içerisinde çocuk sahibi oluyor. Birçok hasta bize erken yaşlarda yumurtalık rezervi azalmış halde geliyor. Kadınlar genç yaşlarda rezervlerini test ettirmeli. Negatif durumla karşılaştığımızda bütün parametreleri gözden geçiyoruz. Kadınlar mucize yaratıyor. İnsanların çocuk sahibi olduklarını görmek tarifsiz mutluluk.