Mucizeyi başardı yeşil sahalara geri döndü

Konya'da yaşayan ve küçük yaşlardan itibaren futbolla ilgilenen Fatma Tıkansak, henüz 10 yaşındayken yaya olarak yürüdüğü sırada bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tıkansak'ın sol bacağındaki büyüme kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Ameliyata alınan genç kız daha sonra taburcu edildi. İlk başlarda herhangi bir problemi olmayan ve kendisi bireysel antrenmanlarını yapabilen Fatma'nın bacağında büyüme kemiğinin kısmen işlevini yitirdiği belirlendi. Tedavisi için hemen program hazırlandı. Önce bacaktaki açısal bozukluk tedavi ile giderilirken daha sonra yapılan başarılı uzatma ameliyatları ile iki bacağın arasındaki kısalık giderilip, bacak boyları eşitlendi. Başarılı ameliyatlar sonucu yaklaşık 1 yıl önce yeniden profesyonel anlamda futbol hayatına geri dönen Ülküm Spor'un başarılı oyuncusu Fatma Tıkansak, çok mutlu olduğunu söyledi. Doç. Dr. İsmail Hakkı Korucu ise, "3 ay süren sancılı bir süreçle bacak boylarını eşitledik. Spor hayatını başarılı şekilde sürdürebileceğini bacak yapısı oluşturuldu" dedi.