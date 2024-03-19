Karmaşık ve ucu açık bir dille söylenen sözlere fıkıhta, anlamı kapalı lafızlar denir. Fıkıh ise Kur'an-ı Kerim ve hadislerin ışığında dini prensipleri irdeleyen, anlayan ve açıklayan bilim dalıdır. İslam hukuku, ahlaki kurallar ve ibadetler gibi farklı konularda hükümler verir. İslam alimlerinin açıklık getirebildiği anlamı kapalı lafızlardan biri olan mücmel ne demek, Kuran'da ve fıkıhta mücmel ne anlama gelir bu noktada bilinmesi gereken hususlardır.

Mücmel Ne Demek?

Müslümanların dini yükümlülüklerini doğru bir şekilde yerine getirebilmeleri, ahlaklı bir insan olabilmeleri için Kur'an-ı Kerim'e ve hadislere ihtiyaçları vardır. İslam'a göre yaşamak, dinin düzenleyici yönlerini anlamak ve uygulamak açısından bu husus oldukça önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde anlamı kapalı olan lafızlar ise hüküm verme sürecini direkt olarak etkiler. Kur'an'daki ve hadislerdeki anlamı kapalı ve ucu açık olan bazı ifadeler, fıkıhçılar tarafından yorumlanmak için ele alınır. Bu ifadelerin doğru bir şekilde yorumlanması ise dini hükümlerin doğruluğu açısından da oldukça önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de anlamı kapalı ve bu nedenle anlaşılması güç olan ayetlere "müteşâbih" ayet adı verilir ve anlamı yalnızca Allah tarafından bilinir. Mücmel ise söyleyen kişi tarafından izahı ile tefsiri yapılmadıkça anlaması mümkün olmayan lafızlardır. Amelî/fıkhî hükümler içeren ahkam ayetlerinin birçoğu da mücmeldir. Özellikle namaz, zekât ve talak lafızları mücmel olarak kabul edilir.

Mücmel Ayet Ne Demek?

Mücmel, söyleyen tarafından açıklanmadıkça anlamanın zor olduğu lafızlara denir. Eğer sahibi tarafından anlamının ne olduğu açıklanırsa müfesser olur ve buna bağlı olarak amel etmek vaciptir. Zannî bir şekilde açıklanan mücmel lafız ise müevvel olur. Mücmel bir ayete örnek vermek gerekirse, "Şüphe yok ki insan, dar gönüllü, hırslı yaratıldı. Ona bir sıkıntı erişti mi feryad eder, iyilik dokundu mu pinti kesilir." Bu ayetler için mücmeldir denilebilir, çünkü kendinden sonra gelen iki âyeti açıklar niteliktedir. Hz. Muhammed'in (s.a.v) söylemiş olduğu, "Ben nasıl namaz kılıyorsam, siz de öyle kılın." hadisi, mücmel kabul edilen "salât" lafzını müfesser yapmıştır. Ek olarak, açıklaması yetersiz olan ve muğlak kalan mücmel lafızlar ise müşkil olur.