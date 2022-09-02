Mudanya’daki sel felaketinden acı haber

Bursa'da geçtiğimiz gün yaşanan sağanak yağış ve sel felaketinde ailesinin 70 yaşındaki Feridun Sevimlioğlu'na ulaşamamasıyla birlikte acı haber ortaya çıktı. Bölgede çalışma yapan AFAD ve birçok gönüllü arama kurtarma ekibiyle yapılan koordinasyon çalışmaları sonrası yaşlı adamın bağ evinin yakınlarında çalışma başlatıldı. Ekiplerin arama çalışmaları sonucu sel sularına kapıldığı tespit edildi. Talihsiz adamın cansız bedeni bağ evinin 150 metre uzağındaki dere yatağında bulundu. Talihsiz adamın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edildi.