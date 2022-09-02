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Giriş Tarihi: 3.9.2022

Mudanya’daki sel felaketinden acı haber

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Mudanya’daki sel felaketinden acı haber
Bursa'da geçtiğimiz gün yaşanan sağanak yağış ve sel felaketinde ailesinin 70 yaşındaki Feridun Sevimlioğlu'na ulaşamamasıyla birlikte acı haber ortaya çıktı. Bölgede çalışma yapan AFAD ve birçok gönüllü arama kurtarma ekibiyle yapılan koordinasyon çalışmaları sonrası yaşlı adamın bağ evinin yakınlarında çalışma başlatıldı. Ekiplerin arama çalışmaları sonucu sel sularına kapıldığı tespit edildi. Talihsiz adamın cansız bedeni bağ evinin 150 metre uzağındaki dere yatağında bulundu. Talihsiz adamın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edildi.

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Mudanya’daki sel felaketinden acı haber
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