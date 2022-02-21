Mudanya’nın simgesini İstanbul’a hibe etti

Uzun yıllar şehit hatlarında yolcu taşıyan Turan Emeksiz vapuru yaş ve yorgunluğu nedeniyle seferlerden çekildi. Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla dönemin Güzelyalı Belediyesi tarafından 100 bin dolar karşılığında satın alınan vapur, Mudanya Güzelyalı Yat Limanı'nda demirleyerek gemi otel ve restoran olarak hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Belediye Yasası'nın ardından belde belediyelerinin kapatılmasıyla birlikte Mudanya Belediyesi'ne geçen vapur, kimsenin anlam veremediği bir şekilde ortadan kayboldu. Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz'ın, Mudanyalılara sormadan kentin simgesi olan o vapuru, İBB'ye bedelsiz olarak hibe ettiği ortaya çıktı.
ARKASINDAN EL SALLADI
Yapılan bu devir işlemi Mudanyalıların büyük tepkisini çekti. Buna rağmen önceki gün Güzelyalı Yat Limanı'na gelen CHP'li Türkyılmaz, römorkörler tarafından çekilerek İstanbul'a götürülen vapuru uğurlayıp arkasından el salladı. Vapurun İBB'de tarih ve kültürel mirasa uygun olarak değerlendirileceğini belirten Türkyılmaz, vapurun, kütüphane, müze veya hastane olarak hizmet vereceğini söyledi. Bazı vatandaşlar, vapurun Mudanya'da da kütüphane veya müze olarak değerlendirilebileceğini, bunun için İstanbul'a gönderilmesine gerek olmadığını söyledi. Türkyılmaz daha önce, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Mudanya'ya kazandırdığı yüzme havuzunu mahkeme kararıyla devralmış daha sonra havuzu kapatarak çürümeye terk etmişti.