Haberler Yaşam Haberleri Mudanya’nın simgesini İstanbul’a hibe etti
Giriş Tarihi: 22.2.2022

Mudanya’nın simgesini İstanbul’a hibe etti

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Mudanya’nın simgesini İstanbul’a hibe etti

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Turan Emeksiz isimli gemi otel ve restoranını bedelsiz olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verdi. Mudanyalılar, CHP’li başkana kızgın

Uzun yıllar şehit hatlarında yolcu taşıyan Turan Emeksiz vapuru yaş ve yorgunluğu nedeniyle seferlerden çekildi. Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla dönemin Güzelyalı Belediyesi tarafından 100 bin dolar karşılığında satın alınan vapur, Mudanya Güzelyalı Yat Limanı'nda demirleyerek gemi otel ve restoran olarak hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Belediye Yasası'nın ardından belde belediyelerinin kapatılmasıyla birlikte Mudanya Belediyesi'ne geçen vapur, kimsenin anlam veremediği bir şekilde ortadan kayboldu. Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz'ın, Mudanyalılara sormadan kentin simgesi olan o vapuru, İBB'ye bedelsiz olarak hibe ettiği ortaya çıktı.

ARKASINDAN EL SALLADI
Yapılan bu devir işlemi Mudanyalıların büyük tepkisini çekti. Buna rağmen önceki gün Güzelyalı Yat Limanı'na gelen CHP'li Türkyılmaz, römorkörler tarafından çekilerek İstanbul'a götürülen vapuru uğurlayıp arkasından el salladı. Vapurun İBB'de tarih ve kültürel mirasa uygun olarak değerlendirileceğini belirten Türkyılmaz, vapurun, kütüphane, müze veya hastane olarak hizmet vereceğini söyledi. Bazı vatandaşlar, vapurun Mudanya'da da kütüphane veya müze olarak değerlendirilebileceğini, bunun için İstanbul'a gönderilmesine gerek olmadığını söyledi. Türkyılmaz daha önce, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Mudanya'ya kazandırdığı yüzme havuzunu mahkeme kararıyla devralmış daha sonra havuzu kapatarak çürümeye terk etmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Putin operasyon talimatını verdi! Rus birlikleri Ukrayna'ya ilerliyor
Son dakika: Putin, Donetsk ve Luhansk'ı tanıdı! Avrupa'dan peş peşe tepkiler: Dünya düzenini tamamen değiştirecek
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
SON DAKİKA: Karadeniz'de savaş sesleri! Putin'den "Barış Gücü Operasyonları" emri: İlk görüntüler geldi...
Bakan Varank duyurdu! Dünya Türk İHA ve SİHA'ları için sıraya girdi!
Son dakika: Otomotivde kredi limiti artırıldı
Afrika’nın gururuna Türk damgası! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Son dakika: Başkan Erdoğan ile Senegal Cumhurbaşkanı Sall ortak açıklama yaptı: İkili ticaret hacmimiz 540 milyon doları aştı
Son dakika: Selahattin Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten verilen ceza onandı
Türkiye'den rahatsız olan Fransız vekil Avrupa'ya seslendi: Afrika'daki artan varlığına neden sessizsiniz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Mudanya’nın simgesini İstanbul’a hibe etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA