Mudanya’nın tarihi Cumhur İttifakı’yla ortaya çıkacak

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer ile bir araya geldi. STK'lar, dernek yetkilileri, vatandaş ve esnafla hasbihal eden Bakan Yardımcısı Alpaslan, Mudanyalılardan destek sözü aldı. Mudanya, Osmanlıya başkentlik yapmış Bursa'nın güzide ilçelerinden bir tanesi olduğunu dile getiren Alpaslan, "Mudanya, kültür, tarih ve turizm açısından önemli ilçelerin başında gelmektedir. AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer ile hayata geçmesi ve daha başka Mudanya'ya neler kazandırabiliriz diye bazı ziyaretlerde bulunduk. Dernek ve STK'larla bir araya geldik. Vatandaşların refahını daha ileriye nasıl taşırız diye herkes ile bir bir görüşüyoruz. Önümüzdeki dönem Cumhur İttifakı belediyeciliğiyle çok güzel yatırımları Mudanya'ya kazandıracağız" diye konuştu.