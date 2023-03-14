Müdür yardımcısını trafikte tartıştığı biri hemcinsi 2 kişi tarafından darbedildi

8 Mart'ta Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kredi başvurusu yapmak için bankaya giden Medine Aka, karşıdan karşıya geçtiği esnada aniden önüne çıkan hafif ticari aracın sürücüsü ve yanında bulunan kadın ile tartışma yaşadı. Yoluna devam etmeyi sürdüren Aka'ya, araçtan inen Aslı N. saldırdı. Daha sonra sürücü Süleyman Hünkar K'de araçtan inip, müdür yardımcısını darp etmeye başladı. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra serbest kaldı.

Yaşadığı olaydan dolayı psikolojik destek aldığını ifade eden Aka, "Kredi kullanmak için bankaya gidiyorum. Karşıya geçtiğim sırada bir araç önümde sert bir şekilde fren yaptı. Kendilerini uyardım. Bana 'araç kullanmayı sizden mi öğreneceğiz' dedi. Sonra yoluma devam ettim. Arkamdan bir kadın koşarak geldi. Sırtımdan ve saçımdan çekerek darp etmeye başladı. Erkek de bana vurdu. Etraftaki insanların bu durumu görüp müdahale etmemi beni üzdü. Bu olayın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başıma gelmiş olması ve bir kadın tarafından bu duruma maruz kalmayı ben içime sindiremedim. Erkeğin bizi ayırmak yerine darbeler indirmesini hiç kabullenemedim" diye konuştu.