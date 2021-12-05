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Giriş Tarihi: 5.12.2021 13:26 Son Güncelleme: 5.12.2021 13:33

Mudurnu’da cinayet: Hayata yarım saat tutunabildi

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Mudurnu’da cinayet: Hayata yarım saat tutunabildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Yeniceşeyhler köyündeki bir evde birlikte alkol alan F.G. (20) ile G.U. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.G, bıçakla G.U'yu sol omuz boşluğundan ağır yaraladı.

Sağlık ekiplerince Mudurnu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan G.U, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan F.G ise jandarma ekiplerince Bolu merkezdeki Sağlık Mahallesi'nde gözaltına alındı. G.U. bıçaklandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayata yarım saat tutunabildi. Cinayetle ilgili soruşturma jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

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Mudurnu’da cinayet: Hayata yarım saat tutunabildi
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