Mudurnu’da cinayet: Hayata yarım saat tutunabildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Yeniceşeyhler köyündeki bir evde birlikte alkol alan F.G. (20) ile G.U. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.G, bıçakla G.U'yu sol omuz boşluğundan ağır yaraladı.
Sağlık ekiplerince Mudurnu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan G.U, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan F.G ise jandarma ekiplerince Bolu merkezdeki Sağlık Mahallesi'nde gözaltına alındı. G.U. bıçaklandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayata yarım saat tutunabildi. Cinayetle ilgili soruşturma jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.