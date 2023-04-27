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Giriş Tarihi: 28.4.2023

Müebbet hapsin gerekçesi: Biri öldürdü, diğeri vurdu

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Müebbet hapsin gerekçesi: Biri öldürdü, diğeri vurdu
Konya'da dayak yiyen Ayşe Nur Eker'i kurtarmak isterken bıçaklanarak öldürülen boks antrenörü Orhan Çumralıgil'in (34) katil zanlıları Fatih Özçiftçi (29) ve Yaşar Karadeniz'e (30) verilen müebbet ve 12'şer yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Selçuklu ilçesinde 2021'de Özçiftçi ve Karadeniz'in evlerine çağırdıkları Eker'e şiddet uygulamasına Çumralıgil ve arkadaşı Dündar Kömürcü müdahale etti. Özçiftçi Çumralıgil'i bıçakla öldürdü, Kömürcü ise yaralandı. Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hâkim karşısına çıkan Özçiftçi ve Karadeniz, indirim uygulanmadan 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırıldı. Sanıklar ayrıca Kömürcü'ye yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12'şer yıl ceza aldı. Kararın gerekçesinde Özçiftçi'nin Çumralıgil'i bıçaklarken Karadeniz'in onu engellemediği ayrıca elleriyle vurarak eyleme katıldığı belirtilip müebbet verildiği bildirildi.

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Müebbet hapsin gerekçesi: Biri öldürdü, diğeri vurdu
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