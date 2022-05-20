Müebbet, ‘tahrik’le 17 yıla indi

İstanbul'da, Tacikistan uyruklu sevgilisi Makhfırat Ashurova'yı (41) saplantı haline getiren 57 yaşındaki Selamettin Ç., genç kadını katletti. Olay, 7 Ağustos 2020'de meydana geldi. İkili, 2015'ten beri aynı evde yaşıyordu. İddiaya göre Selamettin Ç., sevgilisine ve sevgilisinin Tacikistan'daki ailesine maddi yardımda bulunuyor, tüm ihtiyaçlarını karşılıyordu. Olay günü yeniden maddiyat yüzünden tartışmaya başlayan ikili, tartışmayı iki gün boyunca sürdürdü. Selamettin Ç., kız arkadaşından duyduğu, "Sen bana yetmiyorsun" sözlerinden sonra öfkelendi. Evde bulunan silahına davranan Selamettin Ç., silahı Ashurova'nın kafasına doğrulttuğunda ise genç kadının müdahalesiyle etrafa ateş açtı. Talihsiz kadın, ensesine isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Selamettin Ç. ifadesinde, "Erkekliğimle oynayıp başka erkeklerle tatile gitti. Ona yetmediğim şekilde sözler sarf ediyordu" dedi. Hakkında müebbet hapis talep edilen Selamettin Ç. ile ilgili Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada karar çıktı. Mahkeme, Selamettin Ç.'yi "haksız tahrik altında kasten öldürmek" suçundan 16 yıl hapse mahkûm etti. Ruhsatsız silah taşımaktan da 1 yıl hapis alan şüpheli toplam 17 yıl hapse çarptırıldı.