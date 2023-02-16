Müeyyide Ne Demek? Hukukta Cebri Müeyyide Kararı Nedir, Ne Anlama Gelir?

Müeyyide ne demek sorusuna sözlük anlamı açısından yanıt verildiğinde kuvvetli ve dayanıklı olmak anlamı çıkar. Ancak hukuk alanında çok sık karşılaşılan bu durum hemen herkes tarafından merak edilen bir terim olarak öne çıkar. Cezai müeyyide uygulamak ne anlama gelir sorusuna yanıt bulmak hukuksal işlemlerde önemli ölçüde işleri kolaylaştırır. Hukukta cebri müeyyide kararı nedir, ne anlama gelir sorularının yanıtlarını araştırdık ve paylaştık.

Müeyyide Ne Demek?

Müeyyide hukuk alanında yaptırım anlamına gelirken sözlük anlamında güç ve kudret anlamlarına gelmektedir. Kişilerin belirli bir şekilde davranması veya davranmaması halinde karşılaşacakları sonuç olarak tanımlanabilir. Daha kısa bir tanım ile iti güç olarak açıklanabilir.

Hukukta Cebri Müeyyide Nedir?

Hukuk alanında cebri müeyyide kavramı hukuk kuralının ihlali olan durumlarda kişilerin karşılaştığı tepkidir. Müeyyidenin özünde cebir bulunur. Cebir ise kişinin sağlığına, özgürlüğüne, malvarlığına verilen bir zarar olarak tanımlanabilir. Hukuk kuralının ihlali durumunda kişilerin karşılaştıkları bir tepki şeklinde tanımlandığından bahsedilebilir.