Haberler Yaşam Haberleri Müezzin babadan oğluna böbrek
Giriş Tarihi: 7.2.2022

Müezzin babadan oğluna böbrek

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Müezzin babadan oğluna böbrek
İstanbul'da İzzet Erkan (48), böbrek hastası oğlu Ömer Faruk Erkan'a (19) böbreğini verdi. 'Anne karnında ölür' denilmesine rağmen hayata sımsıkı tutunan oğluna nakil sonrası bir de akrostiş şiir yazan baba, 'Organ Nakli' kelimelerinin baş harfleriyle başlayan dizeler kaleme aldı. Müezzin olan Erkan, organ bağışına dinen bir engel olmadığını belirterek Mevlana'nın da dediği gibi, 'Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez" sözleriyle organ bağışının önemini anlattı. Baba Erkan SABAH'a konuştu: Doktorlar ya anne karnında ya da doğumdan iki saat sonra öleceğini söylediler. Yaşaması mucize oldu. Doğumdan sonra birçok hastanede oğlumuzun sağlık takibini yaptık. Ömer'in 19 yaşına kadar her ay düzenli kontrollere devam ettik. Son aylarda oğlumun durumu kötüye gitmeye başladı. Böbreklerin beş evresi varmış. Biz son evreye geldik. Ya diyaliz ya da nakil olacaktı. Hatta diyaliz için fistül bile taktırdık. Madem iki tane böbreğimiz var, oğlumla paylaşalım dedik. O şekilde yola çıktık. Prof. Dr. Murat Tuncer ve Doç. Dr. Sabri Tekin ile görüşmeler sağladık. Nakil başarılı geçti. Şu anda bir rahatsızlığımız yok. Doktorlara çok teşekkür ediyorum.

EN ÇOK OKUNANLAR

HDP'li Hüda Kaya'dan Koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan için insanlık dışı paylaşım: Dilerim geçmiş olmasın
SON DAKİKA | SGK'dan flaş karar! O para iade edilecek: Dikkat sizin de başınıza gelebilir
Rusya Ukrayna krizinde ABD'den savaş senaryosu: İki günde düşer, 50 bin kişi ölür...
Son dakika: Bakan Dönmez Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili açıklama! İl merkezinde elektriksiz şebeke kalmadı
Hangi adda bir element yoktur?
Salih Bayraktar, Özdemir Bayraktar'ın Paşa'ya verdiği o cevabı ilk kez anlattı: Kafamızdaki çuvalı çıkarma mücadelesi
Muharrem İnce'den muhalefete salvolar: 6 ayda dağılırsınız
Son dakika: Bakan Akar koronavirüse yakalandı
İBB Sözcüsü Murat Ongun'un lüks kayak tatiliyle ilgili yeni detaylar: Geceliği 50 bin TL...
Son dakika: 6 Şubat koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
ARKADAŞINA GÖNDER
Müezzin babadan oğluna böbrek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA