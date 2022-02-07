Müezzin babadan oğluna böbrek

İstanbul'da İzzet Erkan (48), böbrek hastası oğlu Ömer Faruk Erkan'a (19) böbreğini verdi. 'Anne karnında ölür' denilmesine rağmen hayata sımsıkı tutunan oğluna nakil sonrası bir de akrostiş şiir yazan baba, 'Organ Nakli' kelimelerinin baş harfleriyle başlayan dizeler kaleme aldı. Müezzin olan Erkan, organ bağışına dinen bir engel olmadığını belirterek Mevlana'nın da dediği gibi, 'Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez" sözleriyle organ bağışının önemini anlattı. Baba Erkan SABAH'a konuştu: Doktorlar ya anne karnında ya da doğumdan iki saat sonra öleceğini söylediler. Yaşaması mucize oldu. Doğumdan sonra birçok hastanede oğlumuzun sağlık takibini yaptık. Ömer'in 19 yaşına kadar her ay düzenli kontrollere devam ettik. Son aylarda oğlumun durumu kötüye gitmeye başladı. Böbreklerin beş evresi varmış. Biz son evreye geldik. Ya diyaliz ya da nakil olacaktı. Hatta diyaliz için fistül bile taktırdık. Madem iki tane böbreğimiz var, oğlumla paylaşalım dedik. O şekilde yola çıktık. Prof. Dr. Murat Tuncer ve Doç. Dr. Sabri Tekin ile görüşmeler sağladık. Nakil başarılı geçti. Şu anda bir rahatsızlığımız yok. Doktorlara çok teşekkür ediyorum.