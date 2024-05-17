Haberler Yaşam Haberleri MÜGE ANLI CANLI İZLE: “Şaban Ataş cinayetinde sıcak gelişmeler” ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle
Giriş Tarihi: 17.5.2024 09:17

MÜGE ANLI CANLI İZLE: “Şaban Ataş cinayetinde sıcak gelişmeler” ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle

ATV ekranlarının en sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert haftanın ikinci gününde birçok esrarengiz olayı aydınlatmak için ekranlara geliyor. Hafta içi her gün saat 10.00'da seyirciyle buluşan gündüz kuşağının en çok takip edilen programı geçtiğimiz bölümüyle adeta izleyicilerini ekrana kilitledi. Salı günü yayımlanan bölümde Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut katıldığı programda cinayeti itiraf etmesinin arından olayda her gün yeni bir gelişme ortaya çıkıyor. Şimdi gözler cinayet aletinde. Her gün esrarengiz olaylarla seyirci karşısına çıkan 17 Mayıs Cuma ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle

MÜGE ANLI CANLI İZLE: “Şaban Ataş cinayetinde sıcak gelişmeler” ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle araştırması devam ediyor. Şaban Ataş'ın olayı çözüme kavuşturulmaya çalışırken son dakika itirafıyla Sağlık'ın cesedine ulaşıldı. Müge Anlı yeni bölüm izle, 17 Mayıs 2024 Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı yayın ekranı

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

MÜGE ANLI SON BÖLÜM ÖZETİ

Gözaltındaki isimlerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Muğla'daki Şaban Ataş cinayetinde çok sıcak gelişmeler yaşandı. En son gelen habere göre gözaltındaki 5 kişinin adliyeye sevkleri bugün yapılması bekleniyor. Öte yandan cinayet silahı olarak bahsedilen beyzbol sopası ise bugün yapılacak arama çalışmasında aranacak.

Aşk acısı yaşayan 60 yaşındaki adamın eşi konuştu. ''Kızımın rahatsızlığında hiç yanımda olmadı''
Kemal Bey bir yıl önce evlendiği Gülare Hanım'ın evi terk ettiğini ve bulmak istediğini söyleyerek programa katıldı. Yayın sonrasında Gülare Hanım'a ulaşıldı. Kadın sığınma evinde olduğu söyleyen kadın, Kemal Bey'den boşanacağını ve uzaklaştırma kararı çıkarttığını söyledi.

Ardında bir mektup bırakıp kaybolmuştu. 22 yaşındaki gencin cenazesine ulaşıldı.

22 yaşındaki genci aramak için stüdyoya gelen babası ve ağabeyi gencin intihar ettiğinden şüphelendiklerini söylemişlerdi. Kötü haber geldi. Kadıköy Moda sahilinde sağlık güvenlik komutanlığı ekiplerince Yasir'in cenazesine ulaşıldı.

''Kaçtığı sevgilisinin ailesinin yanında kayboldu'' 22 yaşındaki Nazlı'dan 12 gündür haber yok.

22 yaşındaki genç anne 5 Mayıs'ta birlikte kaçtığı sevgilisinin Osmaniye'deki ailesinin evinden kayıplara karıştı. Ailesi durumundan endişe ettikleri kızlarına kavuşmak istiyor.

Sevgilisi ve arkadaşına yönelen şüphe okları. 22 gündür ulaşılamayan İsmail Demir'e ne oldu?

36 yaşındaki iki çocuk babası İsmail Demir'e 22 gündür ulaşılamıyor. Yayına gelen ablası ve kardeşi İsmail'in tekstil firması olduğu yanında Suriye uyruklu bir kadın çalıştığı onunla samimi olduğu ve imam nikahı kıydığını anlattı. Vesile adındaki kadının yanından kaybolduğunu iddia eden kardeşler, İsmail Demir'in hayatta olmadığını düşünüyor.

Nuran Şahin'i tanıyan tanık konuştu. ''Definecileri dolandırıp 'hastayım' diye para toplardı''
İki gün arayala sırra kadem basan Nuran Şahin ve Gökmen Kaya'nın yanı sıra Fransalı lakaplı Ömer Arslan'ı tanıyan bir izleyici çarpıcı iddialarla Müge Anlı'ya ulaştı. İddiaları arasında Nuran Şahin'in kızının hasta olduğunu söyleyerek herkesten para aldığını söyledi. Görgü tanığı Nuran Şahin'in ailesinin de herşeyden haberdar olduğunu öne sürdü.

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MÜGE ANLI CANLI İZLE: “Şaban Ataş cinayetinde sıcak gelişmeler” ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle
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