Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 bininci bölüme imza attı!

Gerçekten hiçbir başarı tesadüf değildir diyen Müge Anlı, "Beni idare eden aileme, ekibime ne kadar teşekkür etsem az kalır, iyi ki varsınız. Güçsüzün yanında yer alan, iyiliğe inanan güçlü seslerine tüm izleyicilerime teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ben bir aracıyım, sizlerin sayesinde mazlumların sesini duyurmaya çalışıyorum. İyi ki bizlerlesiniz, sizler olmasaydınız yapamazdık." sözleriyle teşekkür etti. "Keşke tüm izleyicilerimin adını teker teker okuma imkanım olsa, keşke tüm büyüklerime var gücümle sarılabilsem, teşekkür etsem. İyi ki varsınız. Kocaman bir ekibim var yıllardır onlarla beraberim" diyerek kutlama pastasını kesmek için tüm ekibini sahneye davet etti.