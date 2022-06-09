Müge Anlı Muhammet Burhan olayı cinayeti çözüldü mü? Muhammet Burhan’ın katili kim, itiraf geldi mi, katili bulundu mu?

Müge Anlı'da konu edilen Muhammet Burhan cinayetinin sır perdesi aralanıyor. Programın yakın takipçileri cinayetle ilgili olarak "Müge Anlı Muhammet Burhan olayı cinayeti çözüldü mü, katil kim, katili bulundu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Amasya'da öldürülen 27 yaşındaki genç adamın arkadaşları ve eşi canlı yayında peş peşe şoke eden açıklamalarda bulundu. Öyle ki, cinayete kurban giden adamın eşinin sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Hal böyle olunca oklar da o isme çevrildi. Peki, Müge Anlı Muhammet Burhan olayı cinayeti çözüldü mü, katil kim, itiraf geldi mi? İşte kan donduran olayda son durum ve detaylar...
MUHAMMET BURHAN CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ?
Amasya Aksalur köyünde 16 Ağustos 2021 tarihinde öldürülen 27 yaşındaki iki çocuk babası Muhammet Burhan cinayetinde düğüm çözülüyor. Cinayeti ele alan Müge Anlı, öldürülen Muhammet Burhan'ın eşi ile itiraf konuşması yaptı. Canlı yayında gözyaşları içinde Müge Anlı ile baş başa konuşmak isteyen Fatma Burhan, "Tutuklansın istiyorum" diyerek yasak aşkı Selami Şen'i işaret etti!
Muhammet Burhan'ın akrabaları ve arkadaşları bu cinayetin çözülmesi için günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oluyor.
Ortaya çıkarılan tanıklar ve iddialar sonrasında Muhammet Burhan cinayetine yönelik olarak genişletilen soruşturma kapsamında 9 görgü tanığı daha ifadeye çağrıldı.
Muhammet Burhan'ın öldürüldüğü gün Selami Şen'i olay yerinde bizzat gördüğünü söyleyen Ömer Uğur da ifade verenler arasındaydı.
Ömer Uğur, "'O gün ne iş yaptın? Kimseden şüphelendin mi?' diye sordular. Selami'yi gördüğümü söyledim. Selamlaştık dedim." İfadelerini kullandı.
İfadesi alınan 9 sanıktan biri olan Recep Gazi Uğur ise yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey sormadılar. Sadece duyduğunu veya herhangi bir şey gördüysen onu anlat dediler.
Olay günü Selami'nin bana anlattıklarını söyledim. Anlattığım şeyi okudum imzaladım" dedi.
Ümit Köten de Selami Şen'in kendisine cinayet mahalinde olduğunu söylediğine dair tanıklık yapanlardan biriydi.
Köten, "Selami yapabilir mi? Öyle bir şüphe görüyor musun? dedi. Ben de 'Görüyorum' dedi." dedi.
NE OLMUŞTU?
Amasya Aksalur köyünde 16 Ağustos 2021 tarihinde öldürülen 27 yaşındaki iki çocuk babası Muhammet Burhan cinayete kurban gitti.
Amasya'nın Aksalur köyünün sakinleri, Yeşilırmak kıyısından gelen silah sesini duyunca durumu jandarmaya bildirdi.
Merkeze bağlı Aksalur köyünde gece geç saatlerde meydana gelen olayda, köye yaklaşık 500 metre uzaklıkta Yeşilırmak'ın kıyısında silah sesi duyan köylüler durumu jandarmaya haber verdi.
Sesin geldiği alanda yapılan aramada yerde bir şahsın hareketsiz halde yattığı görüldü.
Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede silahla başından vurulduğu tespit edilen kişinin 27 yaşındaki Muhammed Burhan olduğu belirlendi.
Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Burhan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Deniz Bey, yapılan test sonrası üzerinde barut izlerine rastlandığı için tutuklandı.
Cinayet günü için verdiği ifadesinde Aysel Hanım'a salça götürdüğünü söylemiş.
Ancak Aysel Hanım salça getirmediğini söylemiş. Bu nedenle Deniz Bey şüpheli olarak tutuklanmış.
Ancak sonrasında Aysel Hanımın ifade değişikliği yapması ile Deniz Bey serbest bırakılmış.