Müge Anlı Muhammet Burhan olayı cinayeti çözüldü mü? Muhammet Burhan’ın katili kim, itiraf geldi mi, katili bulundu mu?

Muhammet Burhan cinayeti olayı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelmeye devam ediyor. 2 çocuk babası 27 yaşındaki adamın öldürüldüğü gece "soğuk meşrubat" tüketmek için dışarı çıktığı ardından faili meçhul bir cinayete kurban gittiği kaydedildi. Öte yandan "Müge Anlı Muhammet Burhan olayı cinayeti çözüldü mü, katil kim, itiraf geldi mi, katili bulundu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak birbirinden dikkat çekici ifadeler programın izleyenlerin her defasında şaşkına çevirirken olayda oklar katledilen genç adamın eşine ve eşinin sevgilisine çevrilmiş durumda. Peki, Müge Anlı Muhammet Burhan olayı çözüldü mü, ne oldu, katil kim? İşte detaylar...

Müge Anlı'da konu edilen Muhammet Burhan cinayetinin sır perdesi aralanıyor. Programın yakın takipçileri cinayetle ilgili olarak "Müge Anlı Muhammet Burhan olayı cinayeti çözüldü mü, katil kim, katili bulundu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Amasya'da öldürülen 27 yaşındaki genç adamın arkadaşları ve eşi canlı yayında peş peşe şoke eden açıklamalarda bulundu. Öyle ki, cinayete kurban giden adamın eşinin sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Hal böyle olunca oklar da o isme çevrildi. Peki, Müge Anlı Muhammet Burhan olayı cinayeti çözüldü mü, katil kim, itiraf geldi mi? İşte kan donduran olayda son durum ve detaylar...