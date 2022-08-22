Müge Anlı'nın sunumu ile ATV ekranlarına uzun yıllardır gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni dönemde yayın hayatına başlayacak. Önümüzdeki hafta içi yeni sezonuyla her sabah saat 10:00'da izleyici karşısına çıkacak olan Müge Anlı ne zaman başlayacak? ATV yeni sezonda Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor?