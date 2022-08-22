Müge Anlı'nın sunumu ile ATV ekranlarına uzun yıllardır gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni dönemde yayın hayatına başlayacak. Önümüzdeki hafta içi yeni sezonuyla her sabah saat 10:00'da izleyici karşısına çıkacak olan Müge Anlı ne zaman başlayacak? ATV yeni sezonda Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor?
MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon tarihi netlik kazandı. Müge Anlı resmi Instagram hesabı üzerinden Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 29 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu. Bu tarihten itibaren, Müge Anlı'nın sunuculuğunda Müge Anlı İle Tatlı Sert programı hafta içi her sabah 10:00'da izleyicisiyle buluşacak.
MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon arası vermişti. Programda kayıplar bulunuyor, cinayetlerin aydınlanmasına aracı olunuyor. Merakla beklene programın yayın tarihini Müge anlı duyurdu.
Buna göre, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonu 29 Ağustos Pazartesi günü ATV'de olacak.