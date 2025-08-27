MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR? ATV ile 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon hangi tarihte yayınlanacak?

atv ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hafta içi her gün sabah saat 10:00'da atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Gelen resmi açıklamayla Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor? İşte detaylar;
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU!
Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon 1 Eylül 2025 Pazartesi başlayacak.
Müge Anlı yeni sezon tanıtımına aşağıdaki başlantıdan ulaşabilirsiniz.
