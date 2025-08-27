Haberler Yaşam Haberleri MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR? ATV ile 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon hangi tarihte yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 27.8.2025 11:05

atv ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu. Hafta içi her gün yayınlanan ve gündüz kuşağının en çok takip edilen programı olan Müge Anlı Haziran ayında sezon finali yapmıştı.

atv ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hafta içi her gün sabah saat 10:00'da atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Gelen resmi açıklamayla Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor? İşte detaylar;

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU!

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon 1 Eylül 2025 Pazartesi başlayacak.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT HAFTA İÇİ HER GÜN

Hafta içi her gün sabah saat 10:00'da atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 12:45'te günü sona eriyor.

MÜGE ANLI YENİ SEZON TANITIMI YAYINLANDI!

