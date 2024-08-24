Müge Anlı, serebral palsi hastası Kemal’e umut oldu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesi Bozgüney Mahallesi'nde yaşayan serebral palsi hastası Kemal Özen, yüzde 91'lik engeli nedeniyle büyük zorluk yaşıyordu. Mahalle sakinlerinden Adem Güzey, Kemal'in durumunu Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibine bildirdi. Bunun üzerine Müge Anlı ekibi, Kemal ve babası Recep Özen'i İstanbul'a davet etti. Yol masrafları karşılanan baba-oğul, Turkuvaz Medya merkezine gitti. Burada ağırlanan Kemal ve babası Recep Özen'e yeni ve son model akülü araba teslim edildi. Bozgüney Köyü'nde artık gönlünce gezebilen Kemal Özen, "Önceki sandalyem katlanmadığı için minibüse binerek ilçeye gidemiyordum. Müge ablam sayesinde artık daha çok özgürüm. İkiye katlanıyor ve aynı zamanda kurulumu çok basit" dedi.