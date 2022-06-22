ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

Şinasi Yüzbaşıoğlu, Adana doğumludur ve 58 yaşındadır. 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanmıştır. Yakında Müge Anlı ile evlenecektir. Daha önce Adana emniyet müdürlüğünde de görev almıştır. Şinasi Yüzbaşıoğlu, 4. sınıf emniyet müdürüdür. Daha önce Adana'da da aynı görevde bulunmuştur.

MÜGE ANLI ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU İLE EVLENECEĞİNİ AÇIKLADI!

Müge Anlı 20 Haziran 2022 tarihli canlı yayınında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Müge Anlı'nın bu ikinci evliliği olacak. Tüm açıklaması şu şekilde:

"Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki... Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. Sizi okumuyorum!

Müge Anlı canlı yayında açıkladı: "Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleniyorum!" | Video