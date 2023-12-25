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Giriş Tarihi: 25.12.2023 12:03 Son Güncelleme: 25.12.2023 12:08

Müge Anlı’da arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti

Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık’tan kaybolan Mustafa Hakkulu’nun dere yatağında başından tabancayla vurulmuş halde cansız bedeni bulundu. ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert Programına katılan İsa Dumlu, Mustafa Hakkulu’nu otomobilde tabancayla öldürdüğünü itiraf etti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Müge Anlı’da arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti

Önceki akşam ilçeye bağlı Postkabasakal Mahallesi'nde evine giden çiftçi, yol kenarındaki dere yatağında bir erkek cesedi gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesedin, 13 Aralık'tan kaybolan ve aranan Mustafa Hakkulu'na ait olduğu tespit edildi.

Başından tabancayla vurulduğu saptanan Hakkulu'nun cansız bedeni Kozan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayı haber alan yakınları, hastane önünde gözyaşı döktü. Savcının incelemesinin ardından Hakkulu'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

BEN ÖLDÜRDÜM

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan aile Mustafa Hakkulu'nun bir an önce bulunmasını istemişti. Programa katılan İsa Dumlu, arkadaşı olan Mustafa Hakkulu'nu otomobilde tabancayla öldürdüğünü itiraf etti. Polis, programa giderek Dumlu'yu gözaltına aldı.

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Müge Anlı’da arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti
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