Müge Anlı’da cinayeti itiraf etmişti... Ali Diken cinayetinde kan donduran gelişme! İkinci ceset baldızı çıktı

İlk gösterilen yerde hassas burunlu köpek ile arama gerçekleştirildi, ardından kepçe ile belirtilen bölge kazılsa da bir cesede rastlanılmadı. Tekrar alana getirilen cinayet şüphelisi Zeynel Boyacı, verdiği sözlü ifade sonrası kazma işlemleri devam etti.