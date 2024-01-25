Haberler Yaşam Haberleri Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişti... Ali Diken cinayetinde kan donduran gelişme! İkinci ceset baldızı çıktı
Giriş Tarihi: 25.1.2024 10:03 Son Güncelleme: 25.1.2024 10:35

Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişti... Ali Diken cinayetinde kan donduran gelişme! İkinci ceset baldızı çıktı

Türkiye, Müge Anlı'nın programında açıklanan cinayet itirafıyla sarsılmıştı. Antalya'da yaşayan ve 36 gündür kayıp olan Ali Diken'in en yakın arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Ali Diken'in cinayete kurban gidip gömüldüğü topraktan çıkarılmasının ardından cinayet şüphelisinin ifadeleri sonrası aynı bölgenin yaklaşık 30 metre uzağında battaniyeye sarılı 26 yaşında kadın cesedi bulundu. Cesedin Ali Diken'i öldüren Zeynel Boyacı'nın baldızı olduğu öğrenildi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Müge Anlı’da cinayeti itiraf etmişti... Ali Diken cinayetinde kan donduran gelişme! İkinci ceset baldızı çıktı

Antalya'da yaşayan Ali Diken, 20 Aralık 2023 Çarşamba günü motosikletiyle birlikte Antalya'dan kayboldu. Annesi ve yengesi, 32 yaşındaki Ali Diken'i aramak için ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ekibinden yardım istedi.

36 gündür aranan Ali Diken'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Televizyon programına katılan Zeynel Boyacı. (33), şüpheli tavırlarının ardından gözaltına alındı. Cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan Zeynel B., sorguda Ali Diken'in gömüldüğü yeri itiraf etti.

Ali Diken'in cesedini gömdüğü yeri gösterdi, ikinci ceset bulundu | Video

Şüpheli, yer göstermesi için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından cesedin gömüldüğü Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş araziye götürüldü. Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada bir cesede ulaşıldı.

CESET BALDIZI ÇIKTI

Cinayet zanlısının ifadesiyle bölgede ikinci bir ceset arayışı için ilk bulunan cesedin hemen 30 metre uzağında ikinci arama çalışması başlatıldı. Elleri kelepçeli şekilde bölgede ekipleri yer gösteren cinayet şüphelisi, ikinci ceset iddiasında bulunduğu yeri gösterdi.

İlk gösterilen yerde hassas burunlu köpek ile arama gerçekleştirildi, ardından kepçe ile belirtilen bölge kazılsa da bir cesede rastlanılmadı. Tekrar alana getirilen cinayet şüphelisi Zeynel Boyacı, verdiği sözlü ifade sonrası kazma işlemleri devam etti.

4 SAAT SONRA ÇIKARTILDI

Yaklaşık 4 saat suren aramanın ardından ilk cesedin çıktığı yerin kuzeyinde battaniyeye sarılı 26 yaşındaki Zeynep Ece Aksal'ya ait olduğu değerlendirilen battaniyeye sarılı ceset bulundu.

Ceset savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı öğrenen Zeynep Ece Aksay'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Emniyet Zeynep Ece Aksay olayı ile ilgili ayrıntılı açıklama yapağımı bildirdi.

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Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişti... Ali Diken cinayetinde kan donduran gelişme! İkinci ceset baldızı çıktı
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