Müge Anlı’da cinayeti itiraf etmişti... Ali Diken cinayetinde kan donduran gelişme! İkinci ceset baldızı çıktı

Antalya'da yaşayan Ali Diken, 20 Aralık 2023 Çarşamba günü motosikletiyle birlikte Antalya'dan kayboldu. Annesi ve yengesi, 32 yaşındaki Ali Diken'i aramak için ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ekibinden yardım istedi.
36 gündür aranan Ali Diken'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Televizyon programına katılan Zeynel Boyacı. (33), şüpheli tavırlarının ardından gözaltına alındı. Cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan Zeynel B., sorguda Ali Diken'in gömüldüğü yeri itiraf etti.
Ali Diken'in cesedini gömdüğü yeri gösterdi, ikinci ceset bulundu | Video
CESET BALDIZI ÇIKTI
Cinayet zanlısının ifadesiyle bölgede ikinci bir ceset arayışı için ilk bulunan cesedin hemen 30 metre uzağında ikinci arama çalışması başlatıldı. Elleri kelepçeli şekilde bölgede ekipleri yer gösteren cinayet şüphelisi, ikinci ceset iddiasında bulunduğu yeri gösterdi.
İlk gösterilen yerde hassas burunlu köpek ile arama gerçekleştirildi, ardından kepçe ile belirtilen bölge kazılsa da bir cesede rastlanılmadı. Tekrar alana getirilen cinayet şüphelisi Zeynel Boyacı, verdiği sözlü ifade sonrası kazma işlemleri devam etti.
4 SAAT SONRA ÇIKARTILDI
Yaklaşık 4 saat suren aramanın ardından ilk cesedin çıktığı yerin kuzeyinde battaniyeye sarılı 26 yaşındaki Zeynep Ece Aksal'ya ait olduğu değerlendirilen battaniyeye sarılı ceset bulundu.