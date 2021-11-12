Müge Anlı’da kan donduran itiraf! 3 gündür kayıp olan Neslihan’dan acı haber: Görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Kartal'da yaşayan iki çocuk annesi 46 yaşındaki Neslihan Batur, geçtiğimiz Salı kayıplara karıştı. Annesine bir türlü ulaşamayan ve hayatından endişe eden N.K., Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın programına başvurdu.