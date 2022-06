Müge Anlı’daki kayıp emlakçı için gizli tanık ortaya çıktı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 15 günden bu yana kayıp olan Ahmet Ataoğlu konusunda bir gizli tanık açıklamalarda bulundu.

Ataoğlu'nun bir kişiden 35 kilo yasaklı maddeyi taşımak için aldığını ve maddeyle beraber kayıplara karıştığını öne süren gizli tanık, Ataoğlu'nun arkadaşı Sezer Mazman'ın "Ya Ahmet beni vuracak ya ben onu vuracağım. Benim anam ağlayacağına onun anası ağlasın" dediğini iddia etti.

Alanya'da 5 Haziran'dan bu yana kendisinden haber alınamayan 34 yaşındaki Ahmet Ataoğlu'na hala ulaşılamadı. Çocuğunu bulamayan ve polise müracaat eden acılı aile son çare olarak Müge Anlı'ya başvurmuştu. Ataoğlu'nun kaybolmadan bir gün önce bir arkadaşıyla kavga ettiği ve ölümle tehdit edildiği öne sürülmüştü. Geçtiğimiz günlerde Alanya'ya gelen Anlı'nın ekibi seyir terasında yayın yaptığı sırada maskeli bir kişi Ataoğlu'nun motosikletini bırakıp kayıplara karışmıştı. Araştırmasını derinleştiren Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri de olayla ilgisi olduğunu düşündüğü M.G., S.M., Ç.S., T.J. ile İ.D'yi gözaltına almıştı. Ataoğlu hala bulunamazken hafta sonu ilginç bir gelişme yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Ataoğlu'nun motosikleti çalınarak kontağı arkadaşı Sezer Mazman'ın zemin kattaki evinin penceresi kırılıp içeriye atıldı. Ataoğlu'nun kaybolmasının ardından kayıp tespihinin de Mazman'da olduğu ortaya çıkmıştı.

"BİRİLERİ BENİM ÜSTÜME OYNUYOR"

Çocuklarına kavuşamayan acılı aile son olarak Ataoğlu'nun arkadaşı Sezer Mazman ile birlikte tekrar Müge Anlı'nın programına katıldı. Ataoğlu'nun motosikletinin anahtarının çalınıp kendi evine atılması hakkında konuşan Mazman, "Birileri benim üstüme oynuyor. Kim bilmiyorum. Ben hafta sonu buradaydım. (İstanbul) Ben bunu şu an öğreniyorum. Şaşkınım, bilmiyorum. Bilsem, bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım. Şu an daha kötü oldum. Bir şey söyleyemiyorum" dedi.

KARDEŞ ATAOĞLU'NDAN DAYAK İDDİASI

Ataoğlu'nun kardeşi Hüseyin Ataoğlu da Mazman'ın Manavgat'tan gelen bir kişiyi Ulaş Dinlenme Parkı'nda arkadaşlarıyla dövüp elindeki yasaklı maddeyi aldığını iddia etti. Mazman ise böyle bir şey yaşanmadığını söyledi.

"SİLAH AL BİRİSİNİ VUR DİYE HEDİYE EDİLMEDİ"

Program sürerken Mazman'a ismi açıklanmayan bir şahıs tarafından ev, araç ve silah edildiği öne sürüldü. Kendisine silah hediye edildiğini kabul eden ancak sonra silahın kaybolduğunu söyleyen Mazman, "Silahı bana başkası hediye etti. Silahım olmasını istiyordum. Bana silah al birisini vur diye hediye edilmedi" diye konuştu.

"ÖLÜ YA DA DİRİ OĞLUMU İSTİYORUM"

Anne Ataoğlu da, "Ben ölü ya da diri oğlumu istiyorum. Oğlum tutulacak biri olmayabilir. O benim canım. Hepsini yeni tanıyorum. Suratlarını yeni görüyorum" ifadelerini kullandı.

"35 KİLO YASAKLI MADDEYLE KAYIPLARA KARIŞTI"

Aile ve Mazman arasında karşılıklı konuşmalar sürerken Alanya'dan gizli bir tanık programa bağlanarak açıklamalarda bulundu. Gizli tanık, Ataoğlu'nun 35 kilo yasaklı maddeyi bir yerden taşımak için aldığını ancak daha sonra hem yasaklı maddenin hem de kendisinin ortada olmadığını iddia etti. Yüzünü saklayan gizli tanık, "Mazman bir ay önce 4 kişiyle bir restoranda Ahmet ile bir davamız var. Ya o beni vuracak ya ben onu vuracağım. Benim anam ağlayacağına onun anası ağlasın dedi. Bunu her türlü ispatlarım" diye konuştu. Bu sözleri söylemediğini ifade eden Mazman, "Benim ölmüş çocuğuma kadar küfür etmiş olmasından dolayı Ahmet ile kanlı bıçaklı olduğumuzun muhabbetini yaptım" ifadelerini kullandı.