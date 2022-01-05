Müge Anlı’ya katılıp ağabeylerini suçladılar! ’Babam kayboldu, ağabeyim davul üstünde oynadı’

İzmir'de, 6.5 yıl önce kaybolan 84 yaşındaki Faik Koçsoy'un 3 kızı, atv'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katıldı. 3 kız kardeş, ağabeyleri Erdoğan Gedik'in, babaları kaybolduktan bir hafta sonra oğlunun düğününde davul üstünde oynadığını öne sürdü.
'BABAMDAN PARA İSTEMİŞ'
Bornova ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Faik Koçsoy, 13 Temmuz 2015'te evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. İnşaat ustası oğlu Erdoğan Gedik, babasının kayıp olduğunu belirterek polis merkezine başvurdu.
Tüm aramalara rağmen bugüne kadar yaşlı adamın izine rastlanamadı. Talihsiz adamın kızları Saniye Altınay, Zennure Akbulut ve Handan Yılmaz, atv'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılarak babalarının bulunması için yardım istedi.
Ağabeyleri Erdoğan Gedik'in, babaları kaybolduktan bir hafta sonra oğlunun düğününde davul üstünde oynadığını öne süren 3 kardeş, "Ağabeyimiz düğün öncesi para istemiş. Babam 'Bende para yok' demiş.
Ne olduysa ağabeyimiz biliyor. Babamızın başına geleni açıklasın. Ağabeyimiz babamla birlikte yaşıyordu. Evin yakınında ormanlık alan var. Babamız öldürüldükten sonra buraya gömülmüş olabilir" ifadelerini kullandı.
'ONLAR DA OYNADI'
Suçlamaları kabul etmeyen Erdoğan Gedik ise "Babama asla şiddet uygulamadım. Kaybolduktan sonra polise gidip kayıp başvurusunda bulundum. Ormanlık alanda aradım" dedi.
Erdoğan Gedik'in eşi Nuriye Gedik de "Düğünde sadece eşim oynamadı. Eşim gibi onlar da çalgı sesi duyunca duramazlar. Handan ve Zennure de düğünde oynadılar. Düğünden sonra eğlence merkezine de gittiler" dedi.