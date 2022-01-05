Müge Anlı’ya katılıp ağabeylerini suçladılar! ’Babam kayboldu, ağabeyim davul üstünde oynadı’





Erdoğan Gedik'in eşi Nuriye Gedik de "Düğünde sadece eşim oynamadı. Eşim gibi onlar da çalgı sesi duyunca duramazlar. Handan ve Zennure de düğünde oynadılar. Düğünden sonra eğlence merkezine de gittiler" dedi.