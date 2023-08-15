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Giriş Tarihi: 15.8.2023 19:47

Muğla açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı, 23 göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 23 göçmen yakalandı.

AA
Muğla açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı, 23 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

Lastik bottaki 14 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli kurtarıldı.

Öte yandan, Datça açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu, 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Muğla açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı, 23 göçmen yakalandı
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