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Giriş Tarihi: 16.6.2023 22:42 Son Güncelleme: 16.6.2023 22:42

Muğla açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 37 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Muğla açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, farklı zamanlarda Datça ve Bodrum ilçesi açıklarındaki üç ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgelere Sahil Güvenlik Botları sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik botlardaki 35 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Fethiye açıklarında da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan hareketli lastik bottaki 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Muğla açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
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