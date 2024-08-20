Muğla açıklarında 67 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında farklı zamanlarda can salları içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 can salındaki 18'i çocuk 40 düzensiz göçmeni kurtardı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalanarak gözaltına alındı.

Datça ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Sürüklenen lastik bottaki 7'si çocuk 27 düzensiz göçmen kurtarılarak ekiplerin yardımıyla karaya çıkarıldı.

Datça açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından kara üzerinde bir grup göçmen tespit edilmesi üzerine 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.