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Giriş Tarihi: 22.3.2022 21:51 Son Güncelleme: 22.3.2022 22:28

Muğla açıklarında 95 düzensiz göçmen kurtarıldı

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Muğla açıklarında 95 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında lastik botlarla umut yolculuğuna çıkan 95 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi alındı. Söz konusu bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri görevlendirildi. Marmaris açıklarında Sahil Güvenlik Botları tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 25 düzensiz göçmen yakalandı. Bodrum açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Botları tarafından kurtarıldı. Yine Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik Botları tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 19 düzensiz göçmen yakalandı.

LASTİK BOTLARI SU ALDI

Dalaman açıklarında ise bir grup düzensiz göçmen lastik botun su alması nedeniyle yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Botu tarafından, lastik bot içerisindeki can yeleği yerine şambrel takan 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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Muğla açıklarında 95 düzensiz göçmen kurtarıldı
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