Muğla açıklarında düzensiz göçmenler kurtarıldı

Muğla açıklarında, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgisi alındı. İhbar üzerine söz konusu bölgelere Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. 22 Kasım'da Datça ve Bodrum'da, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, Yunan unsurlarınca Türk Karasularına geri itildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenleri kurtarmak için harekete geçti.

Bodrum açıklarında, Yunan unsurlarınca geri itilen lastik iki lastik bot içerisindeki toplam 40 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca, Turgutreis açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça açıklarında ise aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu lastik bot ve can salları içerisindeki toplam 58 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Botları tarafından kurtarılan toplam 117 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi.