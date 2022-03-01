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Giriş Tarihi: 1.3.2022 10:11 Son Güncelleme: 1.3.2022 10:22

Muğla açıklarında düzensiz göçmenler kurtarıldı

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Muğla açıklarında düzensiz göçmenler kurtarıldı

Muğla açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi alındı. Söz konusu bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri görevlendirildi.

Marmaris, Bodrum ve Datça açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 55 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Botları tarafından kurtarıldı. 2 düzensiz göçmen kaçakçısı yakalandı.

Ayrıca Marmaris Armella Koyu sahilinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından kara üzerinde tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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Muğla açıklarında düzensiz göçmenler kurtarıldı
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