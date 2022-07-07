Muğla bayram namazı saati: 2022 Diyanet İşleri ile Muğla bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Muğla bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı cumartesi günü başlıyor Yarın arefe ve ondan sonraki gün Müslümanların bir yıl boyunca beklediği gün geliyor. Kurban Bayramı ile birlikte ibadetler yapılmaya başlanıyor. İlk ibadet olarak namaz bulunmakta. Muğla bayram namazı saati vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Muğla bayram namazı saati!
MUĞLA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet tarafından her il için bayram namazı saatleri paylaşıldı. Muğla bayram namazı saati 06.27 olarak belirlendi.
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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.
İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.
Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.