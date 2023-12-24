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Giriş Tarihi: 24.12.2023 16:37

Muğla Bodrum'da cinayet: İfadesi ortaya çıktı!

Muğla Bodrum'da eğlence mekanında birlikte alkol alırken çıkan tartışmada aynı çarşıda esnaf arkadaşı Ramazan Korkutata'yı (39) bıçaklayarak öldürmekten tutuklanan Sercan Adıgüzel'in (35), ifadesinde "Olayı hatırlamıyorum. Beni dövdüler. Kendimi savunmak için bıçakla karşılık verdim" dediği öğrenildi.

DHA
Muğla Bodrum’da cinayet: İfadesi ortaya çıktı!

Korkunç olay, dün saat 02.30 sıralarında Hilmi Uran Meydanı'nda bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, Bodrum Merkez Çarşı'nda giysi mağazası bulunan Ramazan Korkutata, aynı çarşıda çanta işi yapan arkadaşı Sercan Adıgüzel ile eğlence mekanında alkol almaya başladı. İkili arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ikili birbirlerine bıçaklarla saldırdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Ramazan Korkutata bölgedeki özel bir hastaneye, hafif yaralanan Adıgüzel ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Korkutata, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TEDAVİ SONRASI TUTUKLANDI
Korkutata'nın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Adıgüzel ise tedavisinin ardından taburcu edilip, gözaltına alındı. Adıgüzel, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Evli ve 2 çocuk babası Korkutata'nın cenazesi İzmir'in Torbalı ilçesinde toprağa verildi.
Olayı hatırlamadığını söyleyen Adıgüzel'in ifadesinde, "Beni dövdüler. Kendimi savunmak için bıçakla karşılık verdim" dediği öğrenildi.

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Muğla Bodrum'da cinayet: İfadesi ortaya çıktı!
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