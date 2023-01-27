Muğla fırtına ve sağanak yağışa teslim oldu

Meteorolojinin uyarısından sonra, Muğla'nın Marmaris, Menteşe, Milas ve Seydikemer ilçelerinde fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Marmaris'te rüzgarın şiddeti saatte 70 kilometreyi buldu. Fırtınadan dolayı dev dalgalar oluşturdu, ağaçlar devrildi. İş yerlerinin çatıları uçtu. Ağaçlar otomobillerin üzerine düştü. Devrilen ağacın kapattığı yolu, ekipler açtı. Cadde ve sokaklar nehre döndü. Trafikte ilerlemek güçleşti. Dev dalgalar, sahilleri dövdü. İşletme ve alargada bekleyen teknelerin içine doldu.
DIŞARI ÇIKMAYIN UYARISI
Marmaris Kaymakamlığı, olumsuz hava şartlarından dolayı dışarı çıkmayı uyarısı yaptı. Uyarıda, "İlçemizde devam etmekte olan ve öğle saatlerinde artacağı değerlendirilen aşırı rüzgâr sebebiyle vatandaşların dışarı çıkmamaları kendi can ve mal güvenlikleri açısından gerekli görülmektedir" denildi. Ekipler, yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışıyor.
Menteşe'de de yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. Mahallelerdeki bazı tarım alanları suyla doldu. Trafikte ilerlemek güçleşti.
KÖYCEĞİZ GÖLÜ TAŞTI
Etkili fırtına ve yağış Köyceğiz Gölü'nde de dev dalgalar oluşturdu. Dalgaların vurduğu Atatürk Kordonu sular altında kaldı. Bölgede yağışın ve fırtınanın bir süre daha etkili olması bekleniyor.