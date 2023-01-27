Muğla fırtına ve sağanak yağışa teslim oldu

DIŞARI ÇIKMAYIN UYARISI

Marmaris Kaymakamlığı, olumsuz hava şartlarından dolayı dışarı çıkmayı uyarısı yaptı. Uyarıda, "İlçemizde devam etmekte olan ve öğle saatlerinde artacağı değerlendirilen aşırı rüzgâr sebebiyle vatandaşların dışarı çıkmamaları kendi can ve mal güvenlikleri açısından gerekli görülmektedir" denildi. Ekipler, yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışıyor.