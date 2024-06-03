Muğla göçmen kaçakçılarına darbe! Mektep suç örgütü çökertildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, KOM ve GKİT Şube Müdürlükleri, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda suç örgütü kurmak suretiyle göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 32 şüpheli hakkında yürüttükleri altı aylık çalışma sonucunda, büyük bir operasyona imza attı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, KOM ve GKİT Şube Müdürlükleri, göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütünün çökertilmesi amacıyla örgütün liderleri ve üyelerinin faaliyetlerini altı ay boyunca adım adım takip etti. Jandarma Elde edilen deliller ve yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda örgütün göçmen kaçakçılığı ağının detaylarına ulaştı.

Operasyon, Muğla merkezli olmak üzere Antalya, İstanbul, İzmir, Manisa ve Osmaniye illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. "Mektep Suç Örgütü" olarak bilinen gruba yönelik yapılan operasyon sonucunda 18 şüpheli tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.