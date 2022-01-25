Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla genelinde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Uyarının ardından Marmaris, Datça, Milas, Ortaca, Yatağan, Köyceğiz, Fethiye, Bodrum ve Menteşe ilçelerinde kar yağışı başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artıran yağıştan dolayı kar kalınlığı arttı. Yağış belli aralıklarla sabah saatlerine kadar sürdü. Muğla'nın bazı bölgelerinde kar nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla kapanan yollar tekrar ulaşıma açıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü yollardaki son durumu paylaştı Yoğun kar yağışı nedeniyle yolunun ulaşıma kapanan Muğla-Kale yolunun tekrar ulaşıma açıldığını duyurdu. Güzergahta, genişletme ve tuzlama çalışmaları yapıldı.
Muğla-Kale yolu ulaşıma açıldı | Video