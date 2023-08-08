Muğla Milas’taki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Milas'ın turistik mahallesi Ören'de 15.30'da orman ile yerleşim birimine yakın bir bölgede başlayan orman yangınına havadan 4 uçak ve 9 helikopter karadan da çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi müdahale etti.

Yangının sarp arazide devam ederken, yangının denize yakın bir bölgede devam etmesi nedeniyle sık sık sorti yaparak alevlerin zirveye ulaşmasına engel oldu. Yer yer sarp arazide yanmaların olduğu yangının önümüzdeki saatlerde rüzgar çıkması durumunda parlama ihtimaline karşı ekipler Alatepe Mahallesi çevresinde tedbir amaçlı bekletiliyor.

