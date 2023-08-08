Haberler Yaşam Haberleri Muğla Milas'taki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Giriş Tarihi: 8.8.2023 22:25

Muğla Milas'taki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Muğla’nın Milas ilçesi Ören Mahallesinde yerleşim birimine yakın bir bölgede başlayan ve ormana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı.

İHA
Muğla Milas’taki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Milas'ın turistik mahallesi Ören'de 15.30'da orman ile yerleşim birimine yakın bir bölgede başlayan orman yangınına havadan 4 uçak ve 9 helikopter karadan da çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi müdahale etti.

Yangının sarp arazide devam ederken, yangının denize yakın bir bölgede devam etmesi nedeniyle sık sık sorti yaparak alevlerin zirveye ulaşmasına engel oldu. Yer yer sarp arazide yanmaların olduğu yangının önümüzdeki saatlerde rüzgar çıkması durumunda parlama ihtimaline karşı ekipler Alatepe Mahallesi çevresinde tedbir amaçlı bekletiliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Transfer görgüsüzlüğü" diyerek sitem etti
Akbelen’de kirli oyun! Terör elebaşı Duran Kalkan'dan destek açıklaması...
CHP tarafından işten çıkartılan gençten şoke eden iddialar: Kılıçdaroğlu duydun mu?
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! Akbelen'deki provokasyonlara sert tepki
Bodrum feryat ediyor
Eyüpsultan'da silahla gezen çift iddialarına yalanlama: Kaymakamlık işin aslını açıkladı
Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Hastanelerde şiddeti önlemek için yeni uyarı sistemi devreye alınıyor
Hangi yüzle geldin çocuk!
SON DAKİKA HABERİ | Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray hayatını kaybetti
Üzerine ağaç devrilen kadın doktor hayatını kaybetti! Talihsiz kadının son paylaşımı dikkat çekti
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla Milas'taki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA