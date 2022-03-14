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Giriş Tarihi: 14.3.2022 12:36 Son Güncelleme: 14.3.2022 13:51

Muğla otomobil takla attı! 4 yaralı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla otomobil takla attı! 4 yaralı

Muğla'nın Menteşe İlçesi çevre yolunda bir otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çarparak takla attı. Kaza otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Muğla-Aydın Karayolunda bir otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çarparak takla attı.

Takla atarak karşı şeride geçen otomobil devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada baba Soner Aytekin (41), anne Melis Aytekin (35) ile çocukları Burhan (10) ve Eren (10) yaralandı. Ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı, uzun kuyruk oluştu.

Hastaneye kaldırılan yaraların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Muğla otomobil takla attı! 4 yaralı
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