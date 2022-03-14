Muğla otomobil takla attı! 4 yaralı

Muğla-Aydın Karayolunda bir otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çarparak takla attı.

Takla atarak karşı şeride geçen otomobil devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada baba Soner Aytekin (41), anne Melis Aytekin (35) ile çocukları Burhan (10) ve Eren (10) yaralandı. Ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı, uzun kuyruk oluştu.

Hastaneye kaldırılan yaraların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.