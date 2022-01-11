Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış açıklamasının ardından gözde turizm merkezi Muğla sağanak yağışa teslim oldu. Marmaris, Bodrum, Fethiye, Menteşe, Datça, Milas ve Ula ilçelerinde etkili olan sağanak yağıştan dolayı cadde, sokaklar ve tarım arazileri sular altında kaldı. Ev ve işyerlerini su bastı. Bazı bölgelerde taşkınlar yaşandı.

Yollar trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar ve ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alarak teyakkuza geçti. İtfaiye ekipleri, temizlik işleri ekipleri, jandarma, polis ekipleri ve belediye ekipleri sel sularında kalanlara yardım etmek için seferber oldu. Vatandaşlar yaşattıkları anları göz yaşları içerisinde anlatarak bir anda olduğunu tüm evleri su bastığını anlattı.

MARMARİS HEYELAN YOLU KAPATTI

Marmaris İçmeler Mahallesinde, demir ağ giydirilen yol üzerinde aşırı yağışlarla birlikte kayan toprak önce demir ağları patlattı. Demir ağların patlaması ile heyelan oluştu, yolun bir bölümü trafiğe kapandı.

Emniyet birimleri yolda güvenlik önlemleri alırken belediye ekipleri iş makinalarıyla müdahalelere başladı. Sağanak yağışın devam ettiği bölgede toprakları temizleme ve yol açma çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından çalışalar tamamlanıncaya kadar yolda ulaşımın kontrollü olarak sağlanacağı belirtildi.