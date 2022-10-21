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Giriş Tarihi: 21.10.2022 00:38 Son Güncelleme: 21.10.2022 01:12

Muğla Seydikemer’deki kazada 1 ölü 1 yaralı

Muğla Seydikemer’de otomobil ile otobüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Rıdvan Ceylan hayatını kaybetti, yaralanan Işın Ceylan ise hastaneye kaldırıldı. Otobüs sürücüsü A.C. gözaltına alındı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla Seydikemer’deki kazada 1 ölü 1 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Sarıyer mevkiinde, akşam saatlerinde Rıdvan Ceylan (52) hakimiyetindeki otomobil, A.C.'nin (40) kullandığı otobüs ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki kontrolünde Rıdvan Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceylan otomobilindeki Işın Ceylan (44) ise itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Işın Ceylan, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili yapılan inceleme neticesinde otobüs sürücüsü A. C. gözaltına alındı.

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Muğla Seydikemer’deki kazada 1 ölü 1 yaralı
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